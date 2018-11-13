2018-11-13T17:26:01+03:00
Общество

Россельхознадзор пресек вывоз зараженной пшеницы из Самойловского района

Эксперты нашли в зерне опасный сорняк
Дарья Вострикова
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Специалисты Россельхознадзора по Саратовской области не пустили за границы Самойловского района 50 тонн зараженной полевой повиликой пшеницы.

- Карантинный сорняк выявила гербологическая экспертиза. Это растение может прорасти в почве в течение 8–10 лет, даже если их съедят животные. Кроме того, оно является также переносчиком вирусных болезней растений, — сообщили «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Зараженная пшеница не покинула регион.

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