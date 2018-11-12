2018-11-12T17:14:57+03:00
Происшествия

Жительница Энгельса обвиняется в убийстве своего возлюбленного деревянной палкой

Такой исход событий произошел по неосторожности женщины
Дарья Вострикова
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Следователи Энгельса продолжают расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы.

- Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, между злоумышленницей и 46-летним мужчиной произошла ссора из-за того, что она на месяц прервала их отношения ради встреч с другим мужчиной, а потом вернулась к своему кавалеру. Не выдержав обвинений, она набросилась с деревянной палкой на обидчика, после чего скрылась с места преступления, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

На следующий день, 5 ноября, женщина в компании нового ухажера обнаружила мертвого мужчину. Она же и рассказала о случившемся в правоохранительные органы.

Согласно судмедэкспертизе, смерть потерпевшего наступила из-за тупой травмы головы.

Женщина признала свою вину. Ее могут отправить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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