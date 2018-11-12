Автомобилистов просят не оставлять машины на трех улицах Саратова

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-12T16:40:23+03:00

В Кировском районе будет проводиться обрезка деревьев

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В Саратове с 19 по 29 ноября 2018 года будут проводиться работы по обрезке деревьев.

- В это время на трех улицах города нельзя будет ставить авто в целях безопасности, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

В список попали:

- улица Кутякова, №65 — с 19 по 21 ноября с 09:00 до 18:00;

- улица Рахова, №№146, 148 и 154 — с 22 по 26 ноября с 09:00 до 18:00;

- улица Чапаева, №№73 и 79 — с 27 по 29 ноября с 09:00 до 18:00.