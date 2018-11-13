Николай Панков — строителям дома в Елшанке: Нужно поднимать планку

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-13T08:55:13+03:00

Он предложил усилить работу, чтобы строительство велось на всех подъездах

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Депутат Государственной думы Николай Панков провел очередную рабочую встречу на площадке строящегося многоквартирного дома в Елшанке.

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья, — один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Ход строительства депутат обсудил с представителями подрядчика и городской администрации. В настоящее время активно продолжается строительство всех шести жилых блок-секций, работы идут согласно графику. В наибольшей степени готовности находится блок-секция «А», она достигла уровня восьмого этажа. Строители постоянно взаимодействуют с общественным советом поселка, предоставляя людям необходимую информацию.

Николай Панков напомнил чиновникам, что квартиры между будущими жильцами нужно распределить до окончания строительства, чтобы люди могли высказать пожелания по планировке и отделке.

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- На вас и на строителях лежит большая ответственность — создать комфортные условия для жизни людям, которые переедут сюда из аварийного жилья. Вячеслав Володин поставил задачу — предусмотреть все необходимое, от качественной отделки квартир до благоустройства двора. Если заранее знать пожелания людей, можно будет воплотить их в жизнь на этапе строительства, — отметил Николай Панков.

По словам депутата, необходимо корректировать и график строительных работ — строители должны работать с полной отдачей.

- Есть изменения к лучшему, одновременно с кладкой идут и внутренние работы. Но график, мягко говоря, щадящий. Планку нужно поднимать, стремиться сделать как можно больше. Усиливайте работу, чтобы на всех подъездах работа кипела одинаково, а не только на первом, — подчеркнул Николай Панков.