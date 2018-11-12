В Энгельсе горела квартира с двумя детьми

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-12T16:51:21+03:00

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Днем 12 ноября в Энгельсе Саратовской области горела пятиэтажка.

Как рассказали «КП-Саратов» пожар произошел в 13:55 на улице 2-я Ленинградская.

В доме загорелась одна из квартир и, по словам соседей, внутри находились дети. Пожарные действительно увидели, что в окне третьего этажа стоят двое детей и просят о помощи. По трехколенной лестнице их спустили вниз и после этого началось тушение огня. Пожар был ликвидирован в 14:09.

- После того, как спустили детей по лестнице, мы сразу же их закутали в теплую одежду и посадили в машину, затем по прибытию бригады скорой медицинской помощи передали их медикам, — рассказывает начальник караула ПСЧ-27 Энгельса Александр Муратов.

Впоследствии выяснилось, что семилетняя девочка и трехлетний мальчик спали и во сне почувствовали запах гари. При этом в тот момент они были дома одни.