В Лысогорском районе школьников кормили небезопасной крупой

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-13T07:55:42+03:00

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Россельхознадзор Саратовской области обнаружил в одном из общеобразовательных учреждений Лысогорского района небезопасную для здоровья пшеничную мелкодробленную крупу.

- Предоставить декларацию, подтверждающую качество и безопасность трех партий продукции, так никто и не смог, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

В ходе проверки руководитель учреждения уничтожил небезопасную продукцию согласно предписанию.