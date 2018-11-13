В Лысогорском районе школьников кормили небезопасной крупой
Нарушения выявили специалисты областного Россельхознадзора
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Россельхознадзор Саратовской области обнаружил в одном из общеобразовательных учреждений Лысогорского района небезопасную для здоровья пшеничную мелкодробленную крупу.
- Предоставить декларацию, подтверждающую качество и безопасность трех партий продукции, так никто и не смог, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
В ходе проверки руководитель учреждения уничтожил небезопасную продукцию согласно предписанию.