За неделю в Саратовской области зарегистрировали 9 707 случаев заболевания ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-12T16:46:48+03:00

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За минувшую неделю, с 5 по 11 ноября, в Саратовской области зарегистрировали 9 707 случаев ОРВИ.

- Заболеваемость находится на 8,7% ниже эпидемического порога. Из всех известных вирусов самым опасным остается грипп, а точнее его осложнение — внебольничная пневмония, — сообщили «КП-Саратов» в в минздраве региона.

Сейчас от этого недуга защитилось более 900 тыс. человек, десятая часть которых привилась за свои средства или за счет работодателей. Защита современными вакцинами помимо формирования специфического иммунитета к определенным вирусам гриппа, способствует повышению защитных сил организма при встрече с респираторными вирусами.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения правил личной гигиены, закаливания и ограничения контактов с больными людьми.