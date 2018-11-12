Новым главой Новобурасского района стал Алексей Воробьев
Местные депутаты отдали ему большинство голосов
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В Новобурасском районе Саратовской области избран новый глава.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, на должность претендовали два кандидата: Алексей Воробьев, первый заместитель главы администрации района, и Александр Рыбкин, заместитель главы администрации района.
Отбор прошли оба, но во время итогового голосования депутаты отдали большинство голосов Воробьеву.
- Районные депутаты выделили кандидата, в сотрудничестве с которым они видят наилучшие перспективы для района, — уверен министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.