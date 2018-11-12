Саратовский Россельхознадзор не пустил в Озинки 240 кг мясных консервов из Казахстана

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-12T16:32:05+03:00

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Россельхознадзор по Саратовской области пресек нелегальный ввоз 240 кг мясных консервов из Казахстана.

- Машину с грузом остановили 9 ноября на пункте пропуска в Озинках. Ветеринарных сопроводительных документов Таможенного союза, подтверждающих безопасность и качество продукции, предоставить никто так и не смог, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Владелец товара был привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарного законодательства.

Машину с опасными для употребления в пищу консервами отправили на родину производителя.