2018-11-12T16:14:15+03:00
Общество

Николай Панков о ЖК «Южный»: Люди должны скорее получить квартиры

Депутат Госдумы обсудил проблемный объект с чиновниками
Екатерина Семенова
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Для поиска решения, устраивающего дольщиков ЖК «Южный», Николай Панков, курирующий объект, провел очередную встречу с главой Саратова Михаилом Исаевым, представителями министерства строительства и ЖКХ, Росреестра, профильных структур администрации города.

Объект незавершенного строительства, расположенный на территории бывшего авиационного завода, входит в число домов застройщика Алексея Абасова. Срок возобновления строительства не определен из-за проблем с экономикой и отсутствия коммуникаций на земельном участке.

Николай Панков отметил, что перед участниками встречи стоит непростая задача — выработать механизм по предоставлению дольщикам квартир в других домах, в случаях, когда достройка проблемного объекта нецелесообразна. Предусмотрев все, что касается формирования инвестиционных земельных участков, проведения конкурсных процедур, определения критериев для потенциальных инвесторов и так далее.

В случае ЖК «Южный» видится целесообразным именно такой путь предоставления жилья дольщикам, поскольку достройка дома может повлечь большие дополнительные расходы для людей. Сами дольщики также выступили за такое развитие событий.

Участники встречи внесли ряд предложений в рамках своей компетенции для того, чтобы как можно скорее такая схема была определена, в соответствии с требованиями законодательства.

- Наша задача — как можно скорее выйти на результат, чтобы дольщики — физические лица, которые заплатили деньги за квартиры, — получили свое жилье. Необходимо определить основные этапы нашей совместной работы по различным направлениям и планомерно их реализовать. Предлагаю в первую очередь решить вопросы по земельным участкам. Будем постоянно координировать свои действия и возникающие вопросы решать оперативно. Предлагаю еще раз встретиться через неделю, — отметил Николай Панков.

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