2018-11-12T16:15:48+03:00
Общество

Аграрии Перелюбского района отметили возможности роста поголовья

В районе прошло совещание по вопросам животноводства
Тимур Гадеев
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Глава Саратовской области Валерий Радаев вместе с главами районов объехал два ведущих хозяйства Перелюбского района по производству племенного крупного рогатого скота ООО «Родина» и ООО «Колос».

- Сегодня многие фермеры больше жалуются, чем что-либо делают. На этих предприятиях люди смогли добиться успеха сами, да еще и дают работу другим, — заявил глава региона.

Руководители фермерских племенных хозяйств рассказали губернатору о своих проблемах, но при этом отметили, что поголовье племенного крупного рогатого скота растет и даже есть возможность расширять производство.

После этого в Перелюбе прошло крупное совещание по вопросам животноводства. Кроме главы региона в совещании приняли участие главы районов, министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева, руководитель областного ветеринарного надзор Алексей Частов и другие.

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