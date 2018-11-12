У саратовца украли из автомобиля четыре зимних колеса
В минувшую субботу, 11 ноября, полиция задержала 32-летнего саратовца по подозрению в краже четырех зимних колес и пяти рулонов сетки-рабицы.
В отдел 33-летний мужчина с сообщением о пропаже имущества пришел 10 ноября.
- По его словам, неизвестные проникли в его автомобиль ВАЗ-21011, стоявший в гараже в период с апреля по 9 ноября. Ущерб похищенного оценивается в 86 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного МВД.
Задержанный уже во всем признался. В отношении мужчины заведено уголовное дело.
Полиция призывает местных жителей не оставлять ключи в машине без присмотра, а лучше защитить свою машину сигнализацией и противоугонным устройством.