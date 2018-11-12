У саратовца украли из автомобиля четыре зимних колеса

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-12T16:10:57+03:00

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В минувшую субботу, 11 ноября, полиция задержала 32-летнего саратовца по подозрению в краже четырех зимних колес и пяти рулонов сетки-рабицы.

В отдел 33-летний мужчина с сообщением о пропаже имущества пришел 10 ноября.

- По его словам, неизвестные проникли в его автомобиль ВАЗ-21011, стоявший в гараже в период с апреля по 9 ноября. Ущерб похищенного оценивается в 86 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного МВД.

Задержанный уже во всем признался. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Полиция призывает местных жителей не оставлять ключи в машине без присмотра, а лучше защитить свою машину сигнализацией и противоугонным устройством.