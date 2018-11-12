2018-11-12T16:09:28+03:00
Происшествия

У директора вольского ООО «Агро-Альянс» арестовали имущество на 27 млн рублей за долги по зарплате

Семь работников предприятия два года не видели своих денег
Дарья Вострикова
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Суд призвал к ответу директора ООО «Агро-Альянс» из Вольска за долги по зарплате в размере более 1 млн рублей.

- Установлено, что неплательщик из села Покурлей с 2015 по 2017 год не выплачивал заработную плату семи работникам предприятия. Для возмещения ущерба у злоумышленника арестовали имущество на сумму более 27 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Кроме того, подсудимого обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа. Межрайонный прокурор направил заявления в суд о выдаче приказов для взыскания начисленной, но не выплаченной заработной платы.

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