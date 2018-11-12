В Заводском районе Daewoo Nexia влетела в столб
Реанимационная бригада доставила водителя в больницу
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Сегодня, 12 ноября, около дома №1 на улице Пономарева в Заводском районе 41-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб.
- Мужчина смог покинуть автомобиль до приезда экстренных служб. Подоспевшие спасатели оказали ему первую помощь и отправили в больницу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
На месте работал дорожный патруль. Обстоятельства происшествия выясняются.