В Заводском районе Daewoo Nexia влетела в столб

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-12T16:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 ноября, около дома №1 на улице Пономарева в Заводском районе 41-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в столб.

- Мужчина смог покинуть автомобиль до приезда экстренных служб. Подоспевшие спасатели оказали ему первую помощь и отправили в больницу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте работал дорожный патруль. Обстоятельства происшествия выясняются.