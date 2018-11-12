Тепловые сети и ЦТП 7-го микрорайона Балакова работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-12T15:49:29+03:00

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Территориальное управление по теплоснабжению в Балакове включило в работу центральные тепловые пункты №№70, 71, 72 и 73 в 7-м микрорайоне города. Штатный режим теплоснабжения восстановлен. Магистральные, распределительные и внутриквартальные сети поставлены под давление, циркуляция запущена. Специалисты продолжают поэтапное включение отопления в жилых домах и объектах соцсферы. Тепловая инспекция саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями управляющих организаций обеспечивает регулировку температурного и гидравлического режимов в домах.

Энергетики благодарят балаковцев за терпение и приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Повреждение теплотрассы диаметром 500 мм по улице Трнавская произошло 11 ноября. Работы по его устранению велись в круглосуточном режиме. К ним были привлечены 15 специалистов центральной ремонтной службы и Балаковского территориального управления по теплоснабжению, а также несколько единиц водооткачивающей техники, автокран, экскаватор, сварочные агрегаты и других.