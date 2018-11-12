2018-11-12T15:49:29+03:00
Недвижимость

Тепловые сети и ЦТП 7-го микрорайона Балакова работают в штатном режиме

Продолжается поэтапное включение тепла в жилых домах и объектах соцсферы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Территориальное управление по теплоснабжению в Балакове включило в работу центральные тепловые пункты №№70, 71, 72 и 73 в 7-м микрорайоне города. Штатный режим теплоснабжения восстановлен. Магистральные, распределительные и внутриквартальные сети поставлены под давление, циркуляция запущена. Специалисты продолжают поэтапное включение отопления в жилых домах и объектах соцсферы. Тепловая инспекция саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями управляющих организаций обеспечивает регулировку температурного и гидравлического режимов в домах.

Энергетики благодарят балаковцев за терпение и приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Повреждение теплотрассы диаметром 500 мм по улице Трнавская произошло 11 ноября. Работы по его устранению велись в круглосуточном режиме. К ним были привлечены 15 специалистов центральной ремонтной службы и Балаковского территориального управления по теплоснабжению, а также несколько единиц водооткачивающей техники, автокран, экскаватор, сварочные агрегаты и других.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Перелюба поблагодарили Валерия Радаева за мост через Камелик
Воспитанники саратовской школы «РиФ» стали победителями кубка России
Жительница Энгельса обвиняется в убийстве своего возлюбленного деревянной палкой
Автомобилистов просят не оставлять машины на трех улицах Саратова
В Энгельсе горела квартира с двумя детьми
За неделю в Саратовской области зарегистрировали 9 707 случаев заболевания ОРВИ
Новым главой Новобурасского района стал Алексей Воробьев
Саратовский Россельхознадзор не пустил в Озинки 240 кг мясных консервов из Казахстана
Николай Панков о ЖК «Южный»: Люди должны скорее получить квартиры
В Саратове прошел географический диктант
Аграрии Перелюбского района отметили возможности роста поголовья
У саратовца украли из автомобиля четыре зимних колеса
У директора вольского ООО «Агро-Альянс» арестовали имущество на 27 млн рублей за долги по зарплате
В Заводском районе Daewoo Nexia влетела в столб