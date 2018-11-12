Саратовец вышел прогуляться по набережной и утонул

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-12T15:48:28+03:00

Его тело нашли в Волге на следующее утро

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Следователи Волжского района Саратова устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело было найдено в районе набережной.

Утром 12 ноября прохожий заметил в реке труп. Тело находилось напротив дома №3 по набережной Космонавтов. Очевидец рассказал о находке в полицию.

Спасатели извлекли из реки тело 52-летнего мужчины. Телесных повреждений не обнаружено.

Как ранее сообщалось, предположительно, это Игорь Кондратьев, пропавший накануне. По предварительной версии, мужчина ушел прогуляться по набережной вечером, но домой не вернулся и на телефонные звонки не отвечал. Родственники обратились в правоохранительные органы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.