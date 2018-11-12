Саратовец вышел прогуляться по набережной и утонул
Следователи Волжского района Саратова устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело было найдено в районе набережной.
Утром 12 ноября прохожий заметил в реке труп. Тело находилось напротив дома №3 по набережной Космонавтов. Очевидец рассказал о находке в полицию.
Спасатели извлекли из реки тело 52-летнего мужчины. Телесных повреждений не обнаружено.
Как ранее сообщалось, предположительно, это Игорь Кондратьев, пропавший накануне. По предварительной версии, мужчина ушел прогуляться по набережной вечером, но домой не вернулся и на телефонные звонки не отвечал. Родственники обратились в правоохранительные органы.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.