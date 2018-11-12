В коммуналке Заводского района пенсионер кинулся с ножом на соседа

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-12T15:32:56+03:00

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В Саратове в одной из коммунальных квартир по улице Пензенская разгорелся скандал между соседями.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, о громких криках из-за стены сообщили соседи.

Оказалось, что на общей кухне на 26-летнего жильца в пьяном угаре кинулся с ножом 65-летний сосед. Пенсионер заявил, что готов убить молодого мужчину, который в тот момент мыл посуды.

Оперативно отреагировав на поступившее сообщение, прапорщик Игорь Антонов и старший сержант Виталий Добдин выехали на место происшествия. Они задержали подозреваемого, ранее, кстати, дважды судимого, в том числе за аналогичное преступление. Теперь против задержанного возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.