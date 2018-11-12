Саратовцев приглашают служить в полиции

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-12T15:52:37+03:00

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Полиция Саратова ищет желающих вступить в ряды правоохранителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, желающим поступить на службу необходимо соответствовать установленным требованиям.

Главными критериями отбора является возраст гражданина — не старше 35 лет. Также необходимы хорошая физическая подготовка и состояние здоровья. Кроме того, кандидат должен иметь среднее или средне специальное образование — для должностей рядового и младшего начальствующего состава; высшее юридическое образование для должностей офицерского состава.

Помимо этого кандидат должен отслужить в армии.

Принятые на службу обеспечиваются: ежемесячной заработной платой в размере от 30 тыс. рублей, ежегодным отпуском не менее 35 суток, полным социальным пакетом и ежемесячной компенсацией за наем жилья.

Набор проводится по адресу: Саратов, улица Московская, 156Б.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(8452) 747-359, 747-335, 747-310, 747-301.