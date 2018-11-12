2018-11-12T15:15:28+03:00
Происшествия

Под Саратовом парень снял с утерянной банковской карты пенсионера 24 тыс. рублей

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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В минувшую пятницу, 9 ноября, полиция поймала 21-летнего жителя села Владыкино, который снял 24 тыс. рублей с чужой банковской карты.

- Стражи порядка узнали обо всем 3 ноября. По словам 69-летнего потерпевшего, деньги пропали в период с 25 октября по 1 ноября. Мужчина пояснил, что потерял карту некоторое время назад, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он во всем признался. Сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.

Полицейские напоминают: нужно быть осторожными, оставляя свои личные вещи без присмотра, и никогда не сообщать данные с банковских карт незнакомым людям.

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