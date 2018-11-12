2018-11-12T14:14:42+03:00
Происшествия

На улице Чернышевского Skoda влетела в маршрутку

Пожилую пассажирку общественного транспорта госпитализировали
Дарья Вострикова
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Вчера, 11 ноября, напротив дома №209 по улице Чернышевского случилось ДТП.

- По предварительным данным, авария произошла по вине 42-летнего водителя автомобиля Skoda, который нарушил правила проезда на перекрестках. Иномарка влетела в микроавтобус Ford, который следовал по маршруту №105, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.

В результате аварии 65-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали.

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