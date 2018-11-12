На улице Чернышевского Skoda влетела в маршрутку
Пожилую пассажирку общественного транспорта госпитализировали
Изменить размер текста:
Вчера, 11 ноября, напротив дома №209 по улице Чернышевского случилось ДТП.
- По предварительным данным, авария произошла по вине 42-летнего водителя автомобиля Skoda, который нарушил правила проезда на перекрестках. Иномарка влетела в микроавтобус Ford, который следовал по маршруту №105, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.
В результате аварии 65-летнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали.