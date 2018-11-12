В Саратове вору-домушнику не смягчили приговор

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-12T13:55:02+03:00

Ему присудили три года за воровство с незаконным проникновением в жилище

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Вор-домушник из Энгельса пытался оспорить приговор, который ему присудили за воровство с незаконным проникновением в жилище.

- Изначально 23-летнего парня 17 августа 2018 приговорили к трем годам колонии строгого режима из-за того, что 19 апреля того же года он через окно проник в чужую квартиру, предполагая, что там никого нет. Он начал собирать в сумку вещи, в этот момент в комнату зашла несовершеннолетняя и начала кричать. Гражданин, удерживая сумку при себе, убежал обратно через проем. Он успел награбить имущества на 20,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После назначения срока парень не отрицал, что он виновен, но полагал, что ему дали слишком суровое наказание. Саратовский областной суд оставил приговор без изменений.