2018-11-12T14:29:14+03:00
Экономика

Начинающим фермерам Саратовской области выделено 360 млн рублей

Уже приобретено более 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота
Юлия Кекова
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В саратовском министерстве сельского хозяйства состоялось заседание комиссии по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, совещание провел зампред правительства Алексей Стрельников.

Скотоводам Саратовского, Вольского, Балтайского районов, не сумевшим закупить скот в самарском племенном хозяйстве из-за выявленной инфекционной болезни крупного рогатого скота, по поручительству Стрельникова будет оказано содействие в приобретении племенных нетелей. По данным регионального минсельхоза области, скот закупят в Александрово-Гайском районе.

В Саратовской области до 2020 года реализуется государственная программа развития сельского хозяйства. На развитие семейных животноводческих ферм за время действия программы уже выделено почти 330 млн рублей, 268 млн из которых — средства федеральной казны и 62 млн регионального бюджета. На эти деньги 28 районов получили поддержку на реализацию 30 проектов по молочному и 40 по мясному скотоводству, трех проектов по овцеводству и двух по рыбоводству.

В целом финансовая поддержка начинающих фермеров превысила 360 млн рублей. Аграрии приобрели более 3,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

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