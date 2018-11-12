2018-11-12T13:32:37+03:00
Общество

Ресторан фастфуда подарил саратовским ветеранам лук и картошку

Администрация Волжского района провела ежегодную акцию «Овощи в дом»
Ольга Муравлёва
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В Волжском районе Саратова прошла ежегодная акция помощи ветеранам «Овощи в дом».

- Местные администрация и Совет ветеранов передали овощные наборы десяти участникам Великой отечественной войны, а картофель, лук и морковь предоставил филиал сети международного ресторана быстрого питания в Саратове KFC, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ветераны поблагодарили участников акции за оказанную помощь и внимание.

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