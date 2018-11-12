2018-11-12T13:28:00+03:00
Общество

В селе Смородинка появится современный элеватор

Сегодня строящийся объект посетил Валерий Радаев
Тимур Гадеев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель ПривЖД Сергей Альмеев и депутат областной думы Владимир Капкаев посетили строящийся элеватор нового поколения в районе села Смородинка Перелюбского района.

- Товаропроизводители получат качественно новый уровень хранения зерна. Проект современный и мобильный, — отметил Валерий Радаев.

Элеватор появится вблизи железной дороги. Для первого этапа будут удлинены железнодорожные пути.

- Новый комплекс по очистке и сушке зерна поможет не только предпринимателям Саратовской области, но и жителям Самарской области, — рассказал Сергей Альмеев, руководитель Приволжской железной дороги.

Новый современный комплекс в состоянии будет принять очистить и просушить свыше 200 тонн зерна.

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