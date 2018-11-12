На набережной в Саратове обнаружили тело мертвого мужчины
Им оказался 53-летний местный житель
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Около дома №3 по набережной Космонавтов в Саратове в водах Волги обнаружили тело мертвого мужчины.
- На место прибыли водолазы облспаса и извлекли труп из реки, а после передали его следственному комитету и полицейским, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Выяснилось, что мужчина — 53-летний местный житель. Причины его гибели устанавливаются.
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