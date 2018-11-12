На набережной в Саратове обнаружили тело мертвого мужчины

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-12T12:25:40+03:00

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Около дома №3 по набережной Космонавтов в Саратове в водах Волги обнаружили тело мертвого мужчины.

- На место прибыли водолазы облспаса и извлекли труп из реки, а после передали его следственному комитету и полицейским, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Выяснилось, что мужчина — 53-летний местный житель. Причины его гибели устанавливаются.

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