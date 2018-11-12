2018-11-12T12:41:51+03:00
Происшествия

В Саратове вдова погибшего на стройке монтажника отсудила 600 тыс. рублей

Ответчик пытался доказать, что сумма компенсации слишком высокая
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесено решение суда о компенсации морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, иск подала вдова мужчины, погибшего на стройке в апреле 2018 года.

Трагедия произошла на объекте группы компаний «Кронверк». Рабочий трудился на монтаже жилого дома, во время работы на него рухнула плита. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Вдова монтажника в интересах себя и несовершеннолетней дочери подала иск о компенсации морального вреда. Она потребовала возместить миллион рублей. Волжский районный суд 9 августа удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 600 тыс. рублей.

Компания обжаловала решение и подала апелляцию в Саратовский областной суд, заявив, что в трагедии отчасти виноват сам погибший, а сумма компенсации является слишком высокой, так как работодатель часть средств уже выплатил.

Саратовский областной судья счел доводы ответчика неубедительными и оставил в силе решение о компенсации в сумме 600 тыс. рублей.

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