Тренер «Протона-Саратов» признал неопытность своих игроков

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-12T12:15:49+03:00

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На пресс-конференции, состоявшейся по результатам игры 11 ноября, поражение «Протона-Саратов» волейболистка Анастасия Маркова объяснила не только своим состоянием здоровья.

- Мы находимся не в самой оптимальной форме, — пояснила капитан команды, самая опытная волейболистка «Протон-Саратов», которая год назад завершала карьеру, объяснила, что «вновь захотела поиграть» после звонка ей Юрия Маричева.

- За столь короткий срок нам все-таки удалось подготовиться и провести матч, хотя, конечно, трудностей было очень много. Мы формировались до позавчерашнего дня. Позавчера у нас только приехал еще один игрок, который сегодня выступил на площадке, — Анастасия Петрунина — ей в этом месяце исполнилось 20 лет, поэтому девочки все молодые. Конечно, при таком стечении зрителей многие даже никогда не играли, — рассказал Юрий Маричев.

Дальневосточные соперницы оказались не только лучше сыграны, но и гораздо опытнее «Протона-Саратов». Средний возраст «Сахалина» — 25 лет. У саратовцев же некоторые игроки едва достигли совершеннолетия. В буквальном смысле — болельщики увидели игру выпускников спортшколы против профессионалов. Итоговый счет матча по партиям — 3:1 в пользу гостей.

Вопрос о переходе спортсменок из «Протон-БАЭС» в «Протон-Саратов» остается открытым, сейчас им занимаются юристы.

- Они связаны договором с прежним работодателем, который их не отпускает. Договор действующий. Когда их смогут заявить неизвестно, — рассказал корреспонденту менеджер команды, Андрей Анфиногентов.

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