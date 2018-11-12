2018-11-12T12:07:33+03:00
Происшествия

Полиция вернула матери из Энгельса украденную детскую коляску

Она исчезла с лестничной площадки подъезда
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу детской коляски с лестничной площадки одного из подъездов дома на Золотовской улице Энгельса.

- По словам потерпевшей, все произошло месяц назад. Ущерб оценивается в 15 тыс. рублей. Вчера, 11 ноября, предполагаемый вор был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Выяснилось, что гражданин уже отбывал два срока за грабеж и причинение легкого вреда здоровью. Коляску у злоумышленника забрали, а решения уголовного дела он ожидает под подпиской о невыезде.

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