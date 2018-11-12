В сауне на Ново-Астраханском шоссе вор-рецидивист украл женскую сумочку

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-12T11:48:47+03:00

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Полиция задержала 40-летнего вора-рецидивиста, укравшего женскую сумку с лежащими в ней 15 тыс. рублей из сауны на Ново-Астраханском шоссе Заводского района Саратова.

- Потерпевшая рассказала обо всем стражам порядка месяц назад. Мужчину объявили в федеральный розыск и вчера, 11 ноября, его поймали. В ходе обыска у него изъяли похищенный аксессуар, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Злоумышленник уже во всем признался. Начиная с 2001 года, он отбыл 11 сроков за кражи и грабежи. В отношении мужчины заведено уголовное дело.