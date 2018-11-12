Участковый из Энгельса вошел в двадцатку лучших по стране
На конкурсе «Народный участковый» он набрал более 3 тыс. голосов
Дмитрий Чумак, участковый из Энгельса
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Завершилось голосование всероссийского конкурса по выбору «Народного участкового».
Дмитрий Чумак из Энгельса, который представлял Саратовскую область, занял 17-е место из 62. Он набрал 3 367 голосов.
Первые три места завоевали представители Нижегородской области, Республики Коми и Иркутской области.
Конкурс приурочен к празднику — День участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. Церемония награждения пройдет 16 ноября в МВД России.
Призеры и участники конкурса получат нагрудные знаки, ценные подарки и почетные грамоты.