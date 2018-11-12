Председатель Саратовской гордумы встретился с работниками ветеринарной лаборатории

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-12T11:31:59+03:00

По итогам общения с коллективом было принято решение провести совместный круглый стол о качестве продуктов питания, как основах продовольственной безопасности саратовцев

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В пятницу, 9 ноября, председатель Саратовской городской думы Виктор Малетин встретился с сотрудниками Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории.

В начале общения он рассказал о направлениях работы гордумы в сторону социальных, просветительских и инфраструктурных проектов. Малетин особо отметил роль встреч с населением, благодаря которым формируются предпосылки для новых нормотворческих инициатив, направленных на улучшение жизни горожан.

Во время мероприятия речь шла о проводимой сотрудниками Саратовской МВЛ работе, в том числе, по определению качества и безопасности продуктов и продовольственного сырья. По итогам общения с коллективом было принято решение провести совместный круглый стол о качестве продуктов питания, как основах продовольственной безопасности саратовцев.

В конце мероприятия Виктор Малетин поздравил всех сотрудников Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории с прошедшим Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и вручил благодарственные письма и почетные грамоты Саратовской городской думы ее лучшим сотрудникам.

После официальной части встречи с трудовым коллективом заместитель директора по общим вопросам, депутат городской думы Александра Сызранцева провела для председателя короткую ознакомительную экскурсию по зданию и территории учреждения, в ходе которой рассказала о его истории и современных направлениях деятельности.