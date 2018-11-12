В Саратовской области открыли мост через Камелик

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-12T11:19:34+03:00

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В Перелюбском районе Саратовской области сегодня, 12 ноября, открыли мост через реку Камелик. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и другие официальные лица пролетели над новым сооружением на вертолете несколько кругов и только потом приземлились для открытия.

- В церемонии приняли участие руководители Пугачевского и Перелюбского районов, — сообщил с места корреспондент «КП-Саратов».

- Мы все очень счастливы, что этот мост наконец-то построили. Люди, конечно, намучились добираться в Пугачевский район и в Саратов по лодочной переправе во время разлива или через Ивантеевку с крюком почти в 140 км, — сказал глава Пугачевского района Михаил Садчиков.

На открытие собрались сотни человек. Губернатор поздравил их с открытием нового мостового перехода через реку Камелик, который свяжет Пугачевский и Перелюбский район.