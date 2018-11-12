В Саратове пропал 53-летний Игорь Кондратьев

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-12T11:12:11+03:00

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В Волжском районе Саратова без вести пропал 53-летний Игорь Кондратьев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал 11 ноября. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Игорь Кондратьев обладает спортивным телосложением, его рост 170 см. Волосы темные с сединой, глаза карие.

Особые приметы: мужчина носит усы, над верхней губой у него родинка.

На момент пропажи Кондратьев был одет в зимнюю короткую черно-серую куртку, серо-голубую водолазку с черными вставками, черные брюки, зимние высокие сапоги, черную шапку.

Волонтеры запланировали выезд для поисков мужчины.