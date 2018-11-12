2018-11-12T11:08:45+03:00
Происшествия

Юного балашовца осудят за экстремизм «ВКонтакте»

Он признался, что унижал других по национальному признаку
Дарья Вострикова
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела об экстремизме в отношении 18-летнего балашовца.

- По версии следствия, в 2016 и 2017 годах молодой человек через свой аккаунт в социальной сети опубликовал аудиозапись и комментарии в одной из групп «ВКонтакте», которые призывали к вражде между народами и унижали достоинства людей по национальному признаку, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Эти файлы обнаружили сотрудники областного центра противодействия экстремизму ГУ МВД в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину. Уголовное дело передано в суд.

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