2018-11-12T11:06:31+03:00
Недвижимость

Теплоснабжение в 7-м микрорайоне Балакова восстановится в течение часа

Работы идут в усиленном режиме
Екатерина Семенова
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Теплоснабжение в 7-м микрорайоне Балакова восстановится в течение часа.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс», восстановительные мероприятия идут в усиленном режиме.

Энергетики продолжают заполнение теплоносителем участка тепломагистрали на Трнавской. По состоянию на десять часов утра, на объекте ведутся технологические работы, нацеленные на ускорение процесса подключения жилых домов. Компания принесла извинения жителям города за вынужденные неудобства.

Повреждение теплотрассы диаметром 500 мм произошло 11 ноября. Работы по его устранению велись в круглосуточном режиме. К ним были привлечены 15 специалистов центральной ремонтной службы и Балаковского территориального управления по теплоснабжению. По предварительным данным, повреждение трубопровода произошло из-за внешней коррозии металла.

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