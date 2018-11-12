Возле католического собора в Саратове случилось ДТП

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-12T10:55:20+03:00

Дорогу не поделили водители двух японских авто

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На перекрестке Мичурина и Октябрьской, у собора Святого Климента, в Саратове утром 12 ноября столкнулись две иномарки.

Следовавший по Октябрьской Nissan Note не пропустил двигавшийся по Мичурина внедорожник Mitsubishi.

В результате столкновения никто из водителей не пострадал, однако машины довольно сильно повреждены, Mitsubishi потерял передний бампер.