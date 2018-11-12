2018-11-12T10:54:36+03:00
Общество

С начала года цены в Саратовской области выросли на 2,4%

Минимальный набор продуктов стоит 3,1 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Цены на товары и услуги в Саратовской области с начала года выросли на 2,4%.

Как сообщили «КП-Саратов в Саратовстате, заметнее всего подорожали непродовольственные товары (на 3,2%) и услуги (на 3,9%).

При этом только в октябре цены поднялись на 0,4%.

Минимальный набор продуктов в регионе, по данным октября, стоит 3 138,12 рубля. По информации Саратовстата, это самый дешевый продуктовый набор в ПФО.

Напомним, бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова ранее заявляла, что для пенсионеров вполне нормально питаться на сумму 3,5 тыс. рублей в месяц. Так она сказала после совещания в облдуме, где рассматривали прожиточный минимум, и впоследствии, на фоне разыгравшегося скандала, она была уволена.

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