В Марксовском районе пенсионеры вынесли с дачи сельчанки технику и мебель

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-12T10:04:52+03:00

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Вчера, 11 ноября, полиция задержала 64-летнего мужчину с его 60-летней подельницей по подозрению в краже с дачи жительницы села Павловка.

- Потерпевшая сообщила в полицию в тот же день. По ее словам, все произошло в период с конца октября по 10 ноября. Неизвестные сломали навесные замки на ее доме и гараже, расположенные в селе Пугачевка. Добычей односельчан стала стиральная машина, электрорубанок, самодельный котел для приготовления пищи, письменный стол и два стула, две прикроватные тумбы, швейная ручная машинка, газовая плита, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Похищенное частично удалось изъять. Злоумышленников могут привлечь к уголовной ответственности. Мера пресечения пока что не выбрана.