В Ленинском районе и около «Стрелки» в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-12T09:47:40+03:00

Это нужно для работ местного ТСЖ и для ремонта городского водопровода

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 12 ноября, отключили воду на одной улице Ленинского района и на одной между «Стрелкой» и 1-й Дачной.

- Для работ ТСЖ «Эдельвейс-7» пришлось до полуночи ограничить холодное водоснабжение на Рябиновской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также для ремонта городского водопровода отключили воду на Лебедева-Кумача от Чемодурова до Тархова. Ориентировочно ее подадут до 24:00.