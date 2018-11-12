В Ленинском районе и около «Стрелки» в Саратове отключили воду
Это нужно для работ местного ТСЖ и для ремонта городского водопровода
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В Саратове сегодня, 12 ноября, отключили воду на одной улице Ленинского района и на одной между «Стрелкой» и 1-й Дачной.
- Для работ ТСЖ «Эдельвейс-7» пришлось до полуночи ограничить холодное водоснабжение на Рябиновской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также для ремонта городского водопровода отключили воду на Лебедева-Кумача от Чемодурова до Тархова. Ориентировочно ее подадут до 24:00.