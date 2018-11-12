2018-11-12T09:47:40+03:00
Недвижимость

В Ленинском районе и около «Стрелки» в Саратове отключили воду

Это нужно для работ местного ТСЖ и для ремонта городского водопровода
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 12 ноября, отключили воду на одной улице Ленинского района и на одной между «Стрелкой» и 1-й Дачной.

- Для работ ТСЖ «Эдельвейс-7» пришлось до полуночи ограничить холодное водоснабжение на Рябиновской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также для ремонта городского водопровода отключили воду на Лебедева-Кумача от Чемодурова до Тархова. Ориентировочно ее подадут до 24:00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начинающим фермерам Саратовской области выделено 360 млн рублей
Ресторан фастфуда подарил саратовским ветеранам лук и картошку
В селе Смородинка появится современный элеватор
На набережной в Саратове обнаружили тело мертвого мужчины
В Саратове вдова погибшего на стройке монтажника отсудила 600 тыс. рублей
Тренер «Протона-Саратов» признал неопытность своих игроков
Саратовский гордеп провел для школьников «Урок мужества»
Пропавший в Волжском районе мужчина найден погибшим
Полиция вернула матери из Энгельса украденную детскую коляску
В сауне на Ново-Астраханском шоссе вор-рецидивист украл женскую сумочку
Участковый из Энгельса вошел в двадцатку лучших по стране
Председатель Саратовской гордумы встретился с работниками ветеринарной лаборатории
В Саратовской области открыли мост через Камелик
В Саратове пропал 53-летний Игорь Кондратьев