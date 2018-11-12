На улице Чемодурова у водителя «тринадцатой» нашли амфетамин
Дорожный патруль обнаружил наркотик в машине саратовца
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В субботу ночью, 10 ноября, сотрудники дорожного патруля нашли у 26-летнего водителя ВАЗ-21113 сверток с амфетамином.
- Исследование показало, что в изъятом зиплоке находилась психотропная смесь, в которой обнаружили более 1 грамма стимулирующего наркотика. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Это может быть его третьим сроком, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.
Гражданин пояснил, что приобрел наркотик через интернет. Окончания расследования он ожидает под подпиской о невыезде.