Николай Панков о реконструкции гимназии №89: Нет времени учиться на ошибках

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-12T09:58:54+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков посетил строительную площадку гимназии №89 в Елшанке.

В ходе очередной рабочей встречи с подрядчиками и общественным советом поселка обсуждались вопросы соблюдения графика и качества работ по реконструкции учебного учреждения.

Напомним, проект реконструкции гимназии реализуется по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Оно расширится на 400 мест, также будут построены современная столовая и актовый зал.

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Сейчас, по отзывам общественников, работы на обоих корпусах и спортивной площадке продолжаются активно. Для отделочных работ в первом корпусе обеспечено временное отопление. В то же время пока не ликвидировано отставание от графика по некоторым видам работ. Особенно много вопросов у жителей по обустройству спортивного ядра.

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Николай Панков подчеркнул, что подрядным организациям необходимо мобилизовать усилия, приостанавливая работу лишь тогда, когда этого требует техпроцесс.

- Необходим реальный график в ежедневном режиме: где идут отделочные работы, когда будет подключено тепло, начнется благоустройство и так далее. С обозначением сроков и ответственных лиц. Выявляйте все направления, по которым есть отставание, и усиливайтесь. Не разграничивая, где обязанности одной организации, а где — другой. Работа должна одновременно идти во всех помещениях. Если не справляетесь без поддержки, не замалчивайте проблему, выходите на контакт. Жители подтверждают, что каждый день встречают на стройке главу города и района, и есть четкий контроль с их стороны. Но много времени упущено, хотя погода долго была благоприятной. Нет времени учиться на ошибках, к концу года у жителей Елшанки должна быть комфортная, современная школа, — подчеркнул Николай Панков.