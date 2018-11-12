Из горящего дома в Заводском районе эвакуировали четырех человек
Двух граждан спасли пожарные
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Вечером в воскресенье, 11 ноября, в Саратове горел двухэтажный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, пожар произошел в 1-м Брянском тупике.
Сообщение о возгорании поступило в 20:10. Огонь вспыхнул в подвале двухэтажного дома, загорелись б/у вещи на площади 5 кв. м.
Из горящего дома были эвакуированы четыре человека, в том числе ребенок. Двух граждан спасли пожарные.
На тушение выезжали девять человек личного состава.