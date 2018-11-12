Подросток похитил из сельского магазина Саратовской области 4 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-12T09:22:49+03:00

Он достал их из незапертой кассы

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В селе Шняево 17-летний подросток похитил из магазина продуктов 4 тыс. рублей. Он достал их из незапертой кассы.

- Преступление произошло в период с семи вечера 3 ноября до восьми утра 4 ноября. Об этом заявил хозяин торговой точки, 46-летний житель соседнего села, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские возбудили дело за кражу и задержали подозреваемого, ранее не судимого парня. Он уже признался в содеянном, немного денег у него осталось, их изъяли. Теперь он под обязательством о явке.