2018-11-12T09:38:37+03:00
Общество

Школа и детсад в микрорайоне «Звезда» будут оборудованы по современным стандартам

Строительство планируется завершить за год
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Со слов Володина понял, что можно обрадовать жителей микрорайона «Звезда» в Саратове. Будет им и школа современная, и детский садик. Причем он планирует завершить строительство за один год, — сообщил Панков.

При этом он подчеркнул, что школа и садик полностью оборудованы по современным стандартам.

- Так что городу и области только песочницу и скамеечку придется поставить, — отметил депутат.

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Поправки внесены на рассмотрение в Госдуму

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