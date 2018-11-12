Школа и детсад в микрорайоне «Звезда» будут оборудованы по современным стандартам
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».
- Со слов Володина понял, что можно обрадовать жителей микрорайона «Звезда» в Саратове. Будет им и школа современная, и детский садик. Причем он планирует завершить строительство за один год, — сообщил Панков.
При этом он подчеркнул, что школа и садик полностью оборудованы по современным стандартам.
- Так что городу и области только песочницу и скамеечку придется поставить, — отметил депутат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Панков: По просьбе жителей Володин отстаивает финансирование важных объектов для области
Поправки внесены на рассмотрение в Госдуму