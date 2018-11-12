Саратовец украл две куртки из ТЦ «Тау Галерея»

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-12T09:34:18+03:00

Вору в этом году исполнилось 18 лет

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Вчера, 11 ноября, саратовская полиция задержала предполагаемого вора двух курток из магазина в ТЦ «Тау Галерея».

- По словам 57-летнего потерпевшего из Энгельсского района, кража произошла 6 ноября в период с 14:50 до 15:15. Добычей 18-летнего похитителя стали две мужские куртки фирм «Nike» и «Mens Jacket», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Сотрудники полиции изъяли похищенные вещи. В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.