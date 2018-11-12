В Балашове мужчина в пьяной ссоре ударил друга молотком по голове
Полиция задержала 34-летнего рецидивиста из села Лесное, который в пылу пьяной ссоры ударил своего друга два раза молотком по голове.
- Все произошло в 17:30 11 ноября в доме по улице Макаренко, принадлежащем 36-летнему местному жителю. После распития спиртного между 34-летним и 39-летним гостями вспыхнула ссора. Ранее судимый за кражи, побои и грабежи мужчина взялся за молоток и два раза ударил своего оппонента по голове, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.
Пострадавший госпитализирован в районную больницу, а нападавшего уже задержали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.