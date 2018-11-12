Саратовский волейбольный клуб «Протон-БАЭС» подал иск к руководителю региональной федерации

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-12T09:48:12+03:00

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Саратовский клуб «Протон-БАЭС» подал судебное заявление к руководителю региональной волейбольной федерации. Иск связан с отсутствием подписи Анатолия Годаля на заявочных листах команды «Протон». При этом официального отказа и объяснения его причин не последовало.

- Арбитраж при ВФВ сообщил, что к нему поступили письма Анатолия Годаля от 5 и 9 сентября, в которых он пишет, что заявку «Протон-БАЭС» не заверял и просит допустить до участия в чемпионате «Протон-Саратов». На тот момент данной команды просто не существовало! Такие действия и бездействия руководителя областной федерации волейбола нарушили права «Протон-БАЭС», — говорится в сообщении клуба «Протон-БАЭС».

Здесь надеются, что Кировский районный суд признает действия Анатолия Годаля незаконными, а также обяжет его подписать поданные заявочные листы команды «Протон» для участия в чемпионате России 2019 года.

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