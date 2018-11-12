Мастеру МУП «Тепло» в Марксе ограничили свободу за разбившуюся в траншее женщину

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-12T09:55:18+03:00

Он не установил ограждения

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В Саратовской области вынесен приговор 58-летнему работнику коммунального предприятия Олегу Прохорову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд установил, что Олег Прохоров работал мастером участка МУП «Тепло» в Марксе. С июня по июль он занимался вскрышными работами в связи с ремонтом теплотрассы. При этом не обеспечил установку ограждения.

Вечером 10 июля 60-летняя местная жительница упала в траншею на улице Интернациональная. Женщина рухнула на металлические трубы с высоты 2 м и разбилась насмерть.

Олег Прохоров в суде полностью признал вину и был приговорен к ограничению свободы на полтора года.