2018-11-12T08:55:07+03:00
Происшествия

В Хвалынском районе 38-летний мужчина пытался зарезать 56-летнюю сожительницу

Он дважды ударил ее ножом в живот
Екатерина Семенова
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В Хвалынском районе Саратовской области 11 ноября сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на сожительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 38-летний мужчина, житель села Благодатное, дважды ударил ножом в живот свою 56-летнюю возлюбленную.

Преступление было совершено в его квартире.

Женщину госпитализировали с проникающим ранением.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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