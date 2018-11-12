В Хвалынском районе 38-летний мужчина пытался зарезать 56-летнюю сожительницу
Он дважды ударил ее ножом в живот
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В Хвалынском районе Саратовской области 11 ноября сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на сожительницу.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 38-летний мужчина, житель села Благодатное, дважды ударил ножом в живот свою 56-летнюю возлюбленную.
Преступление было совершено в его квартире.
Женщину госпитализировали с проникающим ранением.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.