Энергетики завершили ремонт теплотрассы на улице Трнавская в Балакове

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-12T08:53:16+03:00

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Энергетики Территориального управления по теплоснабжению и центральной ремонтной службы завершили замену поврежденного участка тепломагистрали на улице Трнавская. Сейчас ведется заполнение участка теплоносителем и регулировка работы системы.

Работы ведутся в усиленном режиме. Энергетики приносят свои извинения жителям Балакова за вынужденные неудобства.

Сегодня дефектный участок трубопровода будет отправлен на исследование в лабораторию металлов. По предварительной оценке, причиной повреждений стала внешняя коррозия металла, вызванная подтоплением теплотрассы со стороны смежных коммуникаций.